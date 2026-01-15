Theo hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 14/1 đã lên tiếng về các thông tin cho rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với các quan chức Mỹ. Các cuộc gặp trước đó đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và thấu hiểu, tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine. Tôi cũng tin việc Washington thông báo cho Nga về những đề xuất hòa bình mới nhất rất hữu ích", ông Lavrov nói.

Tuy vậy, ông Lavrov cũng nhấn mạnh việc đàm phán về một lệnh ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện tại Ukraine là "không nghiêm túc". Ngoài ra, Nga muốn nghe đánh giá của đại diện Mỹ về "Liên minh tự nguyện" tại châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ukraine công bố tình trạng khủng hoảng năng lượng toàn quốc

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc về năng lượng, trong bối cảnh hạ tầng năng lượng của nước này đang liên tục bị tấn công.

"Hậu quả từ các cuộc không kích của Nga và điều kiện thời tiết xấu đi là vô cùng nghiêm trọng. Các đội sửa chữa, công ty năng lượng, dịch vụ công ích và cơ quan tình trạng khẩn cấp vẫn đang làm việc ngày đêm để khôi phục nguồn điện và sưởi ấm. Vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết ngay lập tức", ông Zelensky cho hay.

Cũng theo Tổng thống Ukraine, Kiev sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mua sắm thiết bị năng lượng thiết yếu, đẩy mạnh nhập khẩu điện, đồng thời đơn giản hóa các quy định năng lượng dự phòng để sử dụng trong thời điểm khẩn cấp.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Moscow đã liên tục không kích hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều khu vực khác ở Ukraine. Vào ngày 13/1, có khoảng 70% diện tích thủ đô Kiev phải chịu cảnh mất điện và thời tiết giá rét khiến công tác khắc phục diễn ra vô cùng khó khăn.