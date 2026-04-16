Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam. Ông cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi nước ta kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ mới.

Việt Nam và Hàn Quốc hiện duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Tháng 12/2022, hai nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 8/2025. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện). Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất.

Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động của ta được Hàn Quốc tiếp nhận theo chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.

Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm 2024; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn...

Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người; có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.