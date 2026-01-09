Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng quyền lực của ông với tư cách người đứng đầu nước Mỹ chỉ bị giới hạn bởi "tiêu chuẩn đạo đức của bản thân".

"Quyền lực toàn cầu của tôi chỉ bị giới hạn bởi đạo đức của chính tôi, bởi suy nghĩ của tôi. Đó là thứ duy nhất có thể kiềm chế tôi, không phải luật pháp quốc tế. Tôi không tìm cách làm hại người khác", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi rằng liệu chính quyền của ông có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, Tổng thống Trump đã trả lời: "Có", nhưng nhấn mạnh rằng ông là người quyết định khi nào những ràng buộc này được áp dụng với Mỹ. "Mọi thứ phụ thuộc vào việc bạn định nghĩa luật pháp quốc tế như thế nào", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Về vấn đề ân xá cho một số cá nhân đang bị truy tố tại Mỹ, bao gồm Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông không có ý định này.

Phóng viên của New York Times sau đó đã hỏi Tổng thống Trump liệu chiến dịch ở Venezuela có tạo ra một tiền lệ xấu hay không, nhà lãnh đạo Mỹ giải thích rằng cách nhìn nhận vấn đề của ông không giống các nguyên thủ khác.

"Vấn đề của Venezuela và Mỹ rất khác biệt, đó là mối đe dọa thực sự. Không có dòng chảy ma túy và tội phạm tràn vào Trung Quốc, cũng không có tình trạng đó ở Nga", ông Trump nói.

Trong thời gian gần đây, một vài nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng chỉ trích ông Trump vì "thoát ly khỏi các quy tắc quốc tế" sau khi quyết định tấn công Venezuela.

"Mỹ là cường quốc hàng đầu, nhưng lại đang dần quay lưng với một số đồng minh và rời xa những quy tắc quốc tế mà chính họ vẫn luôn thúc đẩy", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ngày 8/1.