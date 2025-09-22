Tại cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga hôm nay (22/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy thoái “của tình hình địa chính trị, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi đã đưa ra những ý tưởng cụ thể, nhưng các lời cảnh báo và sáng kiến đó không nhận được phản hồi rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nước Nga có khả năng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào hiện hữu cũng như mới nổi. Việc đáp trả các mối đe dọa đó không phải là bằng lời nói, mà bằng việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật - quân sự”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga sau đó đã nhắc lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này hồi đầu tháng trước rằng, Moscow không còn bị ràng buộc với Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ.

“Tuy nhiên, chúng tôi cần nhấn mạnh rằng Nga không quan tâm đến việc phô trương sức mạnh hay sự hiếu chiến… Chúng tôi luôn ưu tiên các phương pháp chính trị và ngoại giao để duy trì nền hòa bình quốc tế, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và cùng xem xét lợi ích”, ông Putin nhấn mạnh.