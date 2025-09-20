Trong cuộc họp báo tổ chức hôm 19/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận được yêu cầu bình luận về việc Tổng thống Mỹ Trump gần đây nói nhà lãnh đạo Nga Putin “thực sự làm ông thất vọng”. Ông Peskov nhấn mạnh, cảm xúc của người đứng đầu Mỹ đối với tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine "hoàn toàn dễ hiểu".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hãng tin RT dẫn lời ông Peskov phát biểu: “Chúng tôi hiểu được sự thất vọng của ông ấy, khi xét đến những nỗ lực từ Tổng thống Mỹ khi cố gắng giải quyết các hành động thù địch. Chúng tôi cho rằng, chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vẫn duy trì ý chí chính trị và quyết tâm tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine. Do vậy, dĩ nhiên Tổng thống Trump có phần khá cảm xúc khi nói về vấn đề này. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu”.

Cũng trong ngày 19/9, khi trả lời phỏng vấn kênh Channel 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề cập tới tuyên bố “thất vọng” của ông Trump.

“Sự thất vọng đó xuất phát từ cách tiếp cận thiên về kinh doanh trong chính trị. Tổng thống Mỹ là một người hành động, thích các thỏa thuận và làm ăn, như chính ông ấy vẫn thường xuyên nhấn mạnh. Khi ông ấy nói bản thân thất vọng về ông Putin, điều này có thể được lý giải bởi trên thực tế ông ấy muốn các giải pháp nhanh chóng. Trong một số lĩnh vực, điều đó có thể hiệu quả. Nhưng ở một số mặt khác, điều đó khó có thể xảy ra”, ông Lavrov bày tỏ.

Trước đó, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9, ông Trump thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine hóa ra lại khó khăn hơn ông nghĩ bất chấp quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin.