Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/9 đã có bài phát biểu chúc mừng sinh nhật lần thứ 878 của thủ đô Moscow tại nhà hát Zaryadye Park, gần Điện Kremlin.

"Moscow là một trong những thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới người dân thủ đô, Moscow đã luôn là biểu tượng của vận mệnh và gắn liền lịch sử của nước Nga. Những năm qua, Moscow còn là căn cứ hậu phương vững chắc của quân đội trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mừng sinh nhật lần thứ 878 của Moscow. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Nga cũng đánh giá cao vai trò của Thị trưởng Moscow Sobyanin vì đã lựa chọn những ưu tiên phát triển đúng đắn cho thủ đô. ông Putin cũng bác bỏ các luận điệu cho rằng Moscow đạt được nhiều thành công vì có ngân sách lớn."Tiền bạc không bao giờ là đủ, dù ở bất cứ đâu. Điều quan trọng là đưa ra những lựa chọn đúng đắn", lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một video nhân dịp kỷ niệm 878 năm của Moscow, nhằm nhấn mạnh lại những gì thành phố này đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử.

"Các nhà ngoại giao đã tới thăm mọi thành phố trên thế giới, nhưng khó có nơi nào có thể sánh bằng Moscow. Chúc mừng sinh nhật thủ đô của nền văn minh", trích thông điệp từ đoạn video của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo truyền thông địa phương, đã có 150 buổi hòa nhạc, lễ hội, giải đấu thể thao và hội thảo được lên lịch trong 2 ngày cuối tuần ở Moscow để kỷ niệm dịp sinh nhật lần thứ 878 của thành phố.