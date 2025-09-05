Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 đã có bài phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 ở Vladivostok. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài, bao gồm Mỹ.

"Đại bàng hai đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của Nga, luôn nhìn về hai hướng. Chúng tôi không hề quay lưng lại với bất kỳ ai, đại bàng vẫn luôn nhìn cả hai hướng như trước đây", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin tiết lộ, đã có nhiều công ty Mỹ cho thấy sự quan tâm đến các dự án hợp tác sản xuất khí tự nhiên ở Alaska. Ngoài ra, Nga cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và Mỹ ở Bắc Cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Mỹ có tài nguyên, còn chúng tôi có công nghệ khai thác và hóa lỏng khí hiệu quả. Chúng tôi cũng đã thảo luận với Trung Quốc về cơ hội hợp tác ba bên tại một số mỏ ở Bắc Cực, có thể thực hiện ngay lập tức", ông Putin nói.

Cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, "đại bàng Nga" không chỉ hướng về phía đông và tây, mà cũng tập trung xuống phía nam.

"Chúng ta có quan hệ láng giềng tốt đẹp với nhiều nước ở Châu Á - Thái Bình Dương. Từ những nước phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc, cho tới những nước đang tăng trưởng nhanh chóng như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam. Nga là một quốc gia cởi mở và không tìm cách tự cô lập mình khỏi bất kỳ ai", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, vùng viễn đông của Nga có sản lượng than đá đủ dùng trong 900 năm, nhưng cũng cần các công nghệ hiện đại để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên này.