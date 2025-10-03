Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo đài RT, trong bài phát biểu thường niên tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm 2/10, ông Putin gọi ý tưởng Nga tấn công NATO là "không thể tưởng tượng nổi". Người đứng đầu Nga cho rằng, các lãnh đạo EU "hoặc là bất tài nếu họ thực sự tin vào điều đó hoặc không trung thực nếu họ không tin nhưng vẫn cố gắng thuyết phục người dân của mình".

"Tất cả những gì tôi muốn nói là: Thư giãn, ngủ ngon hoặc tự giải quyết vấn đề của mình", ông Putin phát biểu, ám chỉ các vấn đề xã hội, kinh tế và tài chính trong EU.

Một số quốc gia thuộc EU, đặc biệt là Ba Lan và những nước vùng Baltic đã bày tỏ lo ngại rằng, nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, quân Moscow sẽ tấn công EU và các nước thành viên NATO ở gần biên giới của họ. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời tố ngược những quốc gia trên đã và đang khơi dậy mối lo ngại về việc có thể bị Nga tiến đánh, lấy đó làm cái cớ để tiếp tục quân sự hóa.

Lên án Pháp

Khi được hỏi về việc Pháp bắt giữ một tàu chở dầu được cho thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, Tổng thống Putin đã so sánh hành động này với cướp biển. Ông cho rằng, vụ việc được dùng như một cách để đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề trong nước.

Ông Putin lên án Pháp bắt giữ tàu chở dầu và lưu ý vụ bắt giữ diễn ra ở vùng biển trung lập mà không có lý do chính đáng. Theo lãnh đạo Điện Kremlin, tàu chở dầu bị Pháp bắt đang di chuyển với cờ nước ngoài và đội thủy thủ quốc tế.

EU tin Nga dựa vào một mạng lưới tàu chở dầu bí mật, được gọi là "hạm đội bóng tối" để lách các lệnh hạn chế xuất khẩu dầu do phương Tây áp đặt sau khi xung đột Ukraine leo thang. Các quan chức tại Brussels cho biết, đội tàu này thường sử dụng cờ hiệu tùy tiện và cơ cấu sở hữu không minh bạch, gây ra rủi ro an ninh và môi trường trong khi vẫn duy trì nguồn thu cho Moscow.

Tên lửa Tomahawk không làm thay đổi cục diện xung đột

Tổng thống Putin cảnh báo, việc Washington chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột, mà sẽ làm leo thang căng thẳng Nga - Mỹ.

Người đứng đầu Nga nói, việc chuyển giao vũ khí như vậy sẽ đánh dấu giai đoạn leo thang mới và Ukraine sẽ không thể vận hành tên lửa nếu quân đội Mỹ không tham gia trực tiếp.