Theo hãng tin RT, ông Putin hôm 16/9 đã mặc quân phục tới thăm sở chỉ huy ở Mulino, tây bắc Nga. Tại đây, ông đã nhóm họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.

“Mục đích của cuộc tập trận là diễn tập lại toàn bộ thành phần cần thiết để bảo về hoàn toàn chủ quyền, hợp nhất lãnh thổ và phòng thủ trước hành vi gây hấn”, Tổng thống Nga nói.

Video: Sputnik

Cũng theo ông Putin, các chuyên gia lập kế hoạch cho cuộc tập trận đã “tích hợp những bài học rút ra từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine”. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 - 16/9 tại 41 bãi huấn luyện ở Nga và Belarus có sự tham gia của 100.000 binh sĩ, 10.000 thiết bị quân sự, gồm cả 333 máy bay và khoảng 250 tàu hải quân.

Tuần trước, Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus do lo ngại vấn đề an ninh liên quan tới cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Nga - Belarus.

Vào đầu tháng 9, Warsaw đã tiến hành cuộc tập trận Iron Defender-25 quy tụ hơn 30.000 binh sĩ Ba Lan và các nước đồng minh NATO cùng 600 thiết bị quân sự tham gia. Còn Lithuania, quốc gia láng giềng giáp Belarus, cũng đã triển khai cuộc diễn tập phòng thủ quốc gia mang tên Thunder Strike vào tuần trước.

Về phần mình, Moscow khẳng định sẽ không tấn công các nước NATO, trừ khi Nga bị tập kích trước.