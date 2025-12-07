Theo Times of Israel, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 6/12 đã có những bình luận gay gắt nhắm vào các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và trong khu vực.

"Israel đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận ra khỏi Dải Gaza, và họ làm điều đó bằng cách xuất khẩu khủng hoảng. Israel đang trở thành một quốc gia chiến đấu với các bóng ma. Việc Tel Aviv lấy lý do an ninh để biện minh cho các cuộc tấn công là không hợp lý, không có sự liên hệ thực tế nào", ông Al-Sharaa nói.

Tổng thống Al-Sharaa nhấn mạnh, kể từ khi chính quyền mới tiếp quản Damascus, Syria đã liên tục gửi những tín hiệu tích cực tới Israel về hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Saudi Gazette

"Israel đáp lại chúng tôi bằng những hành động gây hấn. Syria đã hứng chịu những vi phạm nghiêm trọng, với hơn 1.000 cuộc không kích và hơn 400 vụ xâm nhập", ông Al-Sharaa cho biết.

Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Syria đã nhắc lại lời kêu gọi Israel rút khỏi các khu vực ở cao nguyên Golan, nơi mà Tel Aviv đã chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoái sau khi chính quyền Assad sụp đổ. Ông Al-Sharaa cũng bày tỏ sự ủng hộ cho thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 với Israel, cảnh báo rằng việc can thiệp hay tìm kiếm các thỏa thuận khác như vùng phi quân sự "có thể đẩy khu vực đến bờ vực nguy hiểm".

Những động thái gần đây của Israel tại Syria cũng vấp phải sự phản đối từ Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tel Aviv không tạo ra sự bất ổn cho chính quyền mới ở Damascus.

“Điều quan trọng là Israel phải duy trì đối thoại mạnh mẽ và thực chất với Syria, và không để điều gì cản trở việc quốc gia này trở thành một nhà nước thịnh vượng", ông Trump nói hồi đầu tuần.