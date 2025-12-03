Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những dấu hiệu mệt mỏi, liên tục nhắm mắt và nhiều lần cố gắng chống lại cơn buồn ngủ trong cuộc họp nội các ngày 2/12.

Cuộc họp nội các ở Nhà Trắng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và ông Trump đã có bài phát biểu mạnh mẽ lúc đầu buổi, khẳng định "bản thân sắc bén hơn cả 25 năm trước". Tuy vậy, trong suốt 90 phút tiếp theo, ông Trump đã có dấu hiệu lim dim khoảng 9 lần và đã phải rất cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, ông Trump đã "chăm chú lắng nghe và dẫn dắt toàn bộ cuộc họp".

Tổng thống Trump nhắm nghiền mắt trong cuộc họp nội các. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, việc một người 79 tuổi có dấu hiệu mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt khi có lịch trình bận rộn.

Tuy vậy, cũng có những ý kiến cho rằng, đây là ảnh hưởng của việc dùng mạng xã hội vào ban đêm. Báo cáo của tạp chí Time chỉ ra ông Trump đã có tổng cộng 160 bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trong đêm 1/12. Đáng chú ý, đây không phải là kỷ lục của nhà lãnh đạo Mỹ bởi ông từng đăng tải tới 200 bài viết trên mạng xã hội X (khi đó là Twitter) vào ngày 5/6/2020.

Đầu tháng 11, hình ảnh của Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo công bố chính sách mới cũng làm dấy lên những tranh cãi kịch liệt về việc ông có ngủ gật hay không.

Những hình ảnh "lim dim" của ông Trump đã tạo ra những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh ông Trump vẫn thường xuyên gọi người tiền nhiệm Joe Biden là "Joe buồn ngủ".