Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã tiếp Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani tại Nhà Trắng. Trái với những chỉ trích cách đây không lâu, ông Trump nói rằng ông Mamdani "sẽ làm tốt", thậm chí còn để ngỏ khả năng trở về sống ở New York.

"Chúng tôi đã đồng ý về nhiều vấn đề. Tôi và ông ấy có chung một mục tiêu, muốn thành phố mà chúng tôi yêu quý trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ gây bất ngờ cho một số người bảo thủ", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về khả năng về lại New York để sinh sống khi ông Mamdani làm Thị trưởng, Tổng thống Trump đáp: "Tôi rất thoải mái với ý tưởng đó, đặc biệt là sau cuộc gặp này".

"Tôi thực sự cảm kích và đánh giá cao việc Tổng thống không tập trung vào những bất đồng, thay vào đó là những mục tiêu chung trong việc phục vụ người dân New York", ông Mamdani tiếp lời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Mamdani tập trung vào thảo luận về giá nhà ở, chi phí thực phẩm và dịch vụ cơ bản. Một quan chức New York tiết lộ rằng Tổng thống và Thị trưởng vẫn có một số bất đồng, nhưng đã tìm được tiếng nói chung về các vấn đề như giảm tỷ lệ tội phạm.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Mamdani đã diễn ra êm đẹp hơn dự đoán, trong bối cảnh hai người từng có những lời nói không dễ nghe về nhau.

Vào đầu tháng 11, Tổng thống Trump đã gọi ông Mamdani là "hoàn toàn điên rồ". Trong khi ông Mamdani là thị trưởng theo Hồi giáo đầu tiên của New York, và tự định vị mình là người có quan điểm trái ngược với chính quyền đương nhiệm, đặc biệt về vấn đề nhập cư.

"Tôi biết Tổng thống Trump đang theo dõi cuộc bầu cử. Tôi muốn nhấn mạnh rằng New York sẽ vẫn là một thành phố của người nhập cư, được người nhập cư thúc đẩy và kể từ tối nay, nằm dưới sự lãnh đạo của một người nhập cư", ông Mamdani phát biểu sau khi thắng cử hôm 4/11.