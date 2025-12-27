Báo Kyiv Idependent dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/12 cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần nhiều hơn 15 năm và đây là một vấn đề kỹ thuật cần thảo luận thêm. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với điều này trong cuộc gặp sắp tới sẽ là một thành công lớn".

Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại bang Florida, Mỹ vào ngày 28/12 sẽ tập trung vào vấn đề kiểm soát lãnh thổ sau khi giao tranh chấm dứt và quyền vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích việc Nga không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trong 24 giờ qua, ngay trước thời điểm ông chuẩn bị đàm phán với Mỹ. Trong đợt tấn công này, các lực lượng Moscow đã sử dụng khoảng 500 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, gây ra thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng cho Kiev.

"Phía Nga có thể nói rất nhiều điều trong các cuộc thảo luận. Nhưng chính tên lửa Kinzhal và UAV Shahed mới là câu trả lời thực sự của họ. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga tiếp tục không kích vào kỳ nghỉ năm mới", ông Zelensky cảnh báo.

Nga thông báo về tình hình Kupyansk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/12 tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều nỗ lực tiến công của Ukraine tại Kupyansk, thành phố chiến lược ở vùng Kharkiv.

"Lực lượng Nga đang tiếp tục giữ vững các vị trí trong thành phố. Chúng tôi đã ngăn chặn 3 cuộc tiến công của đối phương. Hiện không có binh lính Ukraine hiện diện trong khu vực", phía Nga cho biết.

Giới quan sát lưu ý, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trái ngược với một số báo cáo của phương Tây khi họ cho rằng binh lính Moscow đang gặp "thất bại cục bộ" ở Kupyansk.

Theo kênh "Rosich", Ukraine đang có ưu thế về quân số ở mặt trận Kupyansk và tiến hành các đợt tấn công theo từng giai đoạn. Ngược lại, lực lượng Nga vẫn giữ được các tuyến phòng thủ, nhưng gặp khó khăn về vấn đề hậu cần.