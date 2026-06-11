Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, nhóm các mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 5 vẫn là sự áp đảo của các mẫu xe điện VinFast.

Cụ thể, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối với 5.108 chiếc bán ra trong tháng 5; VinFast VF 3 đạt 4.770 chiếc xếp thứ hai; tiếp đến là VF 5 với 3.399 chiếc; MPV 7 với 1.711 chiếc và VF 6 với 1.674 chiếc...

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những mẫu xe góp mặt. Trong đó, không ít cái tên gây bất ngờ trong tháng trước nhưng lại "mất hút" trong tháng 5.

Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 1.430 chiếc, tăng 6,4% so với tháng trước đã tăng 1 bậc để vươn lên vị trí dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường. Doanh số luỹ kế của mẫu B-SUV này đạt 6.940 chiếc, nổi bật nhất trong những mẫu xe thương hiệu Toyota tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross lấy lại vị trí số 1 xe động cơ đốt trong trong tháng 5 vừa qua. Ảnh: TMV

Mitsubishi Xpander cũng tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 2, bám sát Yaris Cross với 1.236 chiếc bán ra trong tháng 5, giảm nhẹ 3% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của mẫu MPV thương hiệu Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm là 6.740 chiếc.

Mitsubishi Xpander vẫn tỏ ra nổi bật nhất ở nhóm MPV cỡ nhỏ. Ảnh: MMV

Mẫu xe Nhật Bản khác cũng trở lại top 3 dù có lượng bán ra giảm nhẹ là Mazda CX-5. Trong tháng 5, có 1.159 chiếc CX-5 được THACO-Mazda bàn giao tới tay khách hàng, giảm 1,5% so với tháng 4. Tuy nhiên, doanh số luỹ kế từ đầu năm đến nay của mẫu crossover cỡ B này đạt tới 6.979, dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường.

Mazda CX-5 chính là mẫu xe xăng bán chạy nhất thị trường kể từ đầu năm 2026 đến nay. Ảnh: Mazda BG

Ba mẫu xe của Ford là Ranger, Everest và Territory lần lượt xếp ở các vị trí thứ 4, 5, 6 với lượng bán ra đều trên 1.000 chiếc trong tháng 5, tăng trưởng mạnh so với tháng trước đó. Điều này thể hiện sự "đều tay" của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt Nam.

Cả 3 mẫu xe của Ford đều có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 5 vừa qua. Ảnh: FVN

Các vị trí còn lại thuộc về Mitsubishi Destinator (thứ 7 với 940 chiếc), Toyota Corolla Cross (thứ 9 với 774 chiếc) và KIA Seltos (thứ 10 với 760 chiếc).

Ở chiều ngược lại, Toyota Veloz Cross sau một tháng 4 bất ngờ đạt doanh số tới 1.503 chiếc bán ra và chiếm vị trí số 1 trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường đã không còn giữ được phong độ. Mẫu MPV của Toyota chỉ đạt 797 chiếc bán ra trong tháng 5 và tụt xuống tận vị trí thứ 8.

Veloz Cross đã tụt tận 7 bậc so với tháng trước. Ảnh: TMV

Tệ hơn, những cái tên từng xếp thứ hạng cao trong top 10 như Mitsubishi Xforce, Toyota Vios hay Honda CR-V thậm chí còn bị bật khỏi danh sách này khi có lượng bán ra đáng thất vọng trong tháng 5.

Như vậy, top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 5, Ford và Toyota đều có 3 đại diện; Mitsubishi chỉ còn 2 mẫu xe bán chạy; Mazda và KIA mỗi hãng có 1 đại diện. Đáng nói, top 10 không có đại diện nào của thương hiệu Hyundai và Honda.

KIA Seltos tiếp tục góp mặt trong top 10. Ảnh: THACO-KIA

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô (bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA) trong tháng 5/2026 đạt 29.935 chiếc, giảm nhẹ 6% so với tháng 4 nhưng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast công bố riêng cho biết, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 19.503 chiếc xe điện trong tháng 5, giảm 21,1% so với tháng 4. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe du lịch bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.921 chiếc, tăng nhẹ 0,4% so với tháng liền trước.

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 vừa qua đạt 53.359 chiếc, giảm 12,0% so với tháng 4 (với 60.616 chiếc).

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