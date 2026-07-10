Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/7 đã đưa tin về phiên họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Kim Jong Un đã ký 7 sắc lệnh nhằm triển khai việc hiện đại hóa quân đội Triều Tiên, nhấn mạnh rằng "hòa bình thực sự" của Triều Tiên chỉ có thể được đảm bảo bằng cách xây dựng một quân đội hùng mạnh có khả năng kiểm soát mọi mối đe dọa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Quân ủy Trung ương đã thông qua nhiều biện pháp nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hệ thống tác chiến, củng cố sức mạnh lực lượng hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đồng thời thúc đẩy lộ trình chuẩn hóa, chuyên môn hóa và hiện đại hóa các căn cứ quân sự với tầm nhìn dài hạn", KCNA cho biết.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng yêu cầu mở rộng toàn diện chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát và Tình báo (GRIB). Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, cơ quan này "có vai trò then chốt trong việc kiểm soát các mối đe dọa tiềm tàng từ đối thủ".

Theo giới quan sát, các động thái trên phản ánh rõ lập trường của Bình Nhưỡng trong việc theo đuổi mục tiêu tăng cường năng lực hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế và sức ép ngoại giao từ bên ngoài.