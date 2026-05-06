Hãng tin Yonhap và báo Kyiv Post trích dẫn một tài liệu được công bố hôm nay (6/5) tại cuộc họp báo diễn ra tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho thấy Triều Tiên đã xác định lãnh thổ của nước này bao gồm các vùng đất giáp với Nga và Trung Quốc ở phía bắc, với Hàn Quốc ở phía nam, với vùng biển và không phận liền kề.

Theo điều 2 của hiến pháp sửa đổi, Triều Tiên tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào tới lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không chỉ rõ vị trí biên giới với Hàn Quốc hay đề cập rõ ràng tới các đường biên giới trên biển đang tranh chấp.

Hiến pháp sửa đổi cũng ghi rõ ông Kim Jong Un, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên là người đứng đầu nhà nước, thay thế cách diễn đạt trước đây, vốn mô tả vị trí này là lãnh đạo tối cao đại diện cho nhà nước.

Đáng chú ý, hiến pháp mới sửa đổi của Triều Tiên không xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính". Điều này trái ngược với giả định phổ biến rằng Bình Nhưỡng sẽ làm như vậy sau khi ông Kim trước đó mô tả Seoul là kẻ thù.

Văn bản trên cũng nêu rõ rằng quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân của Triều Tiên nằm trong tay Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Như vậy, quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được chính thức trao cho ông Kim.

Triều Tiên lần đầu tiên phê chuẩn hiến pháp vào tháng 9/1948 và đã sửa đổi 5 lần trước khi ban hành năm 1972. Sau 12 lần sửa đổi, hiến pháp lại được điều chỉnh vào tháng 3/2026.

Giáo sư Lee Jung-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) nhận xét hiến pháp mới dường như thể hiện mong muốn của Bình Nhưỡng trong việc tạo dựng hình ảnh "một quốc gia bình thường".