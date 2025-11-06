Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/11 đã đăng tải bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên về lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

"Các lệnh trừng phạt mới phản ánh chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên. Chừng nào chính quyền Mỹ còn không thay đổi thái độ, chúng tôi sẽ đáp trả họ bằng sự kiên nhẫn và theo cách tương xứng", ông Kim Un-chol, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách vấn đề Mỹ cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng bản chất thực sự của Mỹ đã được bộc lộ. Ông cảnh báo Washington không nên kỳ vọng "chiến lược kết hợp giữa sức ép, xoa dịu và đe dọa" sẽ hiệu quả với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Jong Un. Ảnh: NYT

Vào ngày 4/11, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới với 8 cá nhân và 2 thực thể bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên. Danh sách trừng phạt trên bao gồm các cá nhân đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, cùng công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp. và ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt của Washington được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng không phản hồi đề xuất của Tổng thống Donald Trump về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo hãng thông tấn Yonhap, các nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể theo đuổi một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim vào tháng 3/2026, sau khi đại hội đảng của Triều Tiên diễn ra.