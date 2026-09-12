Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sáng 12/9 đã thông báo về việc Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về vùng biển phía đông bán đảo.

"Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa vào hồi 5h20 sáng, số tên lửa này đã bay khoảng 250km trước khi rơi xuống biển. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái khác nhau của Triều Tiên trên cơ sở thế trận phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì năng lực và trạng thái sẵn sàng để đáp trả áp đảo bất kỳ hành động khiêu khích nào", JCS cho biết.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận báo cáo của JCS, khẳng định Washington sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để bảo vệ đồng minh trong khu vực.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin về vụ phóng tên lửa gần đây và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Dựa trên những đánh giá hiện nay, sự kiện này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của chúng tôi", phía Mỹ thông tin.

Theo nguồn tin của Yonhap, Triều Tiên dường như đã lần lượt phóng các tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11 và tên lửa từ các bệ phóng đa nòng 600mm trong sáng 12/9.

Động thái của Bình Nhưỡng xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận 3 bên "Lưỡi gươm tự do" tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju. Trước đó, Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và đồng minh là "mối đe dọa" đối với an ninh của nước này.