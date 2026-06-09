Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/6 đã đưa tin về cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng.

"Trong cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường nền tảng hữu nghị, đồng thời mở rộng hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương. Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý phối hợp để bảo vệ chủ quyền và an ninh của nhau", KCNA cho biết.

Ông Kim khẳng định việc củng cố quan hệ đối tác với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên và ông cam kết sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực tối đa để xây dựng một mối quan hệ chiến lược đặc biệt, chân thành và bền vững với Bắc Kinh. Đây là lựa chọn dựa trên ý chí của Triều Tiên và sẽ không thay đổi", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu.

Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc ông Tập chọn Bình Nhưỡng làm nơi công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay đã thể hiện rõ quan hệ bền chặt giữa hai bên. Ông Kim cũng nhắc lại các hoạt động trao đổi và hợp tác song phương đã liên tục được mở rộng kể từ cuộc gặp gần nhất tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái.

Về phía Trung Quốc, ông Tập đã tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Triều Tiên, đồng thời cam kết bảo vệ lợi ích chung của hai nước cũng như duy trì môi trường chiến lược thuận lợi, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao.

"Chúng tôi sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un để đưa quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên lên tầm cao mới", ông Tập nói.

Theo Yonhap, chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Tập mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt khi đánh dấu 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.