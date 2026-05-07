Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/5 đã đăng tải tuyên bố của Đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song trong khuôn khổ Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11.

"Chương trình hạt nhân của Triều Tiên phản ánh nghĩa vụ theo luật chính sách lực lượng hạt nhân và hiến pháp, trong đó xác lập vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi theo những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài. Triều Tiên không bị ràng buộc bởi NPT trong bất kỳ hoàn cảnh nào", ông Kim Song nhấn mạnh.

Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song. Ảnh: Yonhap

Trong tuyên bố của mình, đại diện Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ và một số quốc gia khác vì phản đối Bình Nhưỡng phát triển năng lực hạt nhân, khẳng định rằng đây là quyền tự vệ chính đáng của một quốc gia có chủ quyền.

Bình Nhưỡng có động thái trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào tuần tới.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng lần đầu tuyên bố rút khỏi NPT vào năm 1993 và chính thức hoàn tất thủ tục này vào năm 2003. Kể từ đó đến nay, Triều Tiên đã 6 lần tiến hành thử hạt nhân và được cho đang sở hữu khoảng 130 - 150 đầu đạn hạt nhân.