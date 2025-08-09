Tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Canada hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính. U21 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với lối chơi gắn kết, phòng thủ kiên cường và những pha tấn công biên tốc độ.

Các tay đập trẻ như Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Như Anh... đang là điểm tựa quan trọng, giúp đội liên tiếp gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh.

Trong khi đó, U21 Canada nổi tiếng với thể hình vượt trội, lối đánh nhanh - mạnh và khả năng phát bóng uy lực. Cuộc đối đầu này sẽ là bài test lớn cho hàng chắn và khả năng chống đỡ của Việt Nam. Nếu giữ vững tinh thần, tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đại diện Bắc Mỹ. Đây sẽ là trận đấu mà khán giả Việt Nam rất đáng chờ đợi.