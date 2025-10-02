Đội hình xuất phát Barcelona vs PSG

Barca: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Rashford, Torres

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Mbaye, Barcola, Mayulu

02/10/2025 | 01:46

Đội hình xuất phát của Barcelona

01/10/2025 | 23:55

Nhận định trước trận

Barcelona chuẩn bị tiếp đón PSG trong khuôn khổ Champions League, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa giữa hai ông lớn châu Âu. Đội bóng xứ Catalan vừa thắng Real Sociedad 2-1, thể hiện sức mạnh kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn với chỉ 4 bàn thua sau 6 trận gần nhất.

Trong khi đó, PSG cũng có sự chuẩn bị hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Auxerre, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng sau 6 trận. Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn hấp dẫn, khi 6 trận gần đây có tới 28 bàn, trung bình 4,67 bàn mỗi trận.

Barcelona sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự ổn định trong lối chơi, còn PSG lại nổi bật với hàng công bùng nổ. SVĐ Olimpico Lluis Companys chắc chắn sẽ là nơi chứng kiến một cuộc so tài kịch tính, nơi chỉ đội bản lĩnh hơn mới có thể tạo ra lợi thế ở chặng đường Champions League khắc nghiệt.

01/10/2025 | 23:45

Lịch sử đối đầu

Giải đấu Kết quả đối đầu
UEFA Champions League - 2023
17/04/2024 02:00:00 Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
11/04/2024 02:00:00 Paris Saint Germain 2 - 3 Barcelona
UEFA Champions League - 2020
11/03/2021 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 1 Barcelona
17/02/2021 03:00:00 Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
UEFA Champions League - 2016
09/03/2017 02:45:00 Barcelona 6 - 1 Paris Saint Germain
15/02/2017 02:45:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Barcelona
UEFA Champions League - 2014
22/04/2015 01:45:00 Barcelona 2 - 0 Paris Saint Germain
16/04/2015 01:45:00 Paris Saint Germain 1 - 3 Barcelona
11/12/2014 02:45:00 Barcelona 3 - 1 Paris Saint Germain
01/10/2014 01:45:00 Paris Saint Germain 3 - 2 Barcelona
UEFA Champions League - 2012
11/04/2013 01:45:00 Barcelona 1 - 1 Paris Saint Germain
03/04/2013 01:45:00 Paris Saint Germain 2 - 2 Barcelona
01/10/2025 | 22:40

Thông tin lực lượng

Barca: Joan Garcia, Raphinha, Marc-Andre ter Stegen,Fermin Lopez, Gavi chấn thương.

PSG: Fabián Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Désiré Doué, Ousmane Dembele chấn thương.

