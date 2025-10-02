Barcelona chuẩn bị tiếp đón PSG trong khuôn khổ Champions League, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa giữa hai ông lớn châu Âu. Đội bóng xứ Catalan vừa thắng Real Sociedad 2-1, thể hiện sức mạnh kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn với chỉ 4 bàn thua sau 6 trận gần nhất.

Trong khi đó, PSG cũng có sự chuẩn bị hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Auxerre, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng sau 6 trận. Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn hấp dẫn, khi 6 trận gần đây có tới 28 bàn, trung bình 4,67 bàn mỗi trận.

Barcelona sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự ổn định trong lối chơi, còn PSG lại nổi bật với hàng công bùng nổ. SVĐ Olimpico Lluis Companys chắc chắn sẽ là nơi chứng kiến một cuộc so tài kịch tính, nơi chỉ đội bản lĩnh hơn mới có thể tạo ra lợi thế ở chặng đường Champions League khắc nghiệt.