Đội hình xuất phát Barcelona vs PSG
Barca: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Rashford, Torres
PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Mbaye, Barcola, Mayulu
Nhận định trước trận
Barcelona chuẩn bị tiếp đón PSG trong khuôn khổ Champions League, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa giữa hai ông lớn châu Âu. Đội bóng xứ Catalan vừa thắng Real Sociedad 2-1, thể hiện sức mạnh kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn với chỉ 4 bàn thua sau 6 trận gần nhất.
Trong khi đó, PSG cũng có sự chuẩn bị hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Auxerre, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng sau 6 trận. Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn hấp dẫn, khi 6 trận gần đây có tới 28 bàn, trung bình 4,67 bàn mỗi trận.
Barcelona sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự ổn định trong lối chơi, còn PSG lại nổi bật với hàng công bùng nổ. SVĐ Olimpico Lluis Companys chắc chắn sẽ là nơi chứng kiến một cuộc so tài kịch tính, nơi chỉ đội bản lĩnh hơn mới có thể tạo ra lợi thế ở chặng đường Champions League khắc nghiệt.
Lịch sử đối đầu
|Giải đấu
|Kết quả đối đầu
|UEFA Champions League - 2023
|17/04/2024 02:00:00
|Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
|11/04/2024 02:00:00
|Paris Saint Germain 2 - 3 Barcelona
|UEFA Champions League - 2020
|11/03/2021 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 1 Barcelona
|17/02/2021 03:00:00
|Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
|UEFA Champions League - 2016
|09/03/2017 02:45:00
|Barcelona 6 - 1 Paris Saint Germain
|15/02/2017 02:45:00
|Paris Saint Germain 4 - 0 Barcelona
|UEFA Champions League - 2014
|22/04/2015 01:45:00
|Barcelona 2 - 0 Paris Saint Germain
|16/04/2015 01:45:00
|Paris Saint Germain 1 - 3 Barcelona
|11/12/2014 02:45:00
|Barcelona 3 - 1 Paris Saint Germain
|01/10/2014 01:45:00
|Paris Saint Germain 3 - 2 Barcelona
|UEFA Champions League - 2012
|11/04/2013 01:45:00
|Barcelona 1 - 1 Paris Saint Germain
|03/04/2013 01:45:00
|Paris Saint Germain 2 - 2 Barcelona
Thông tin lực lượng
Barca: Joan Garcia, Raphinha, Marc-Andre ter Stegen,Fermin Lopez, Gavi chấn thương.
PSG: Fabián Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Désiré Doué, Ousmane Dembele chấn thương.