Ninh Bình đang bay bổng ở V-League 2025/26 với 4 trận toàn thắng – luôn tạo cách biệt ít nhất 2 bàn trở lên.

Đội quân của HLV Gerard Albadalejo có chuyến làm khách trước Hải Phòng, đối thủ có phong độ ổn định khi đá trên sân nhà.

Hiện tượng Ninh Bình của những Hoàng Đức, Văn Lâm sẽ tiếp tục bay cao, hay chiến thắng cho Hải Phòng?

Đội hình dự kiến:

Hải Phòng: Đình Triệu; Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Bicou, Nhật Minh, Atonio, Việt Hưng.

Ninh Bình: Văn Lâm; Patrick, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Gustavo, Ngọc Quang, Daniel.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hải Phòng vs Ninh Bình: