Thép Xanh Nam Định khởi đầu mùa giải V-League 2025/26 không thực sự tốt. Điều này một phần vì đội quân của HLV Vũ Hồng Việt chia sức cho giải đấu quốc tế.

Trên sân nhà, Nam Định muốn thể hiện vị thế ĐKVĐ V-League khi tiếp CAHN – đội hiện có thành tích bất bại và nằm trong số các ứng viên vô địch.

Giới hâm mộ hướng về Thiên Trường với hy vọng chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao của hai đội chia sẻ 3 danh hiệu vô địch bóng đá Việt Nam gần nhất.

Đội hình dự kiến:

Nam Định: Nguyên Mạnh; Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Phạm Ba, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Caio, Văn Đạt, Brenner.

CAHN: Nguyễn Filip; Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Định vs CAHN: