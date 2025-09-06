Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Sau khi thắng U23 U23 Singapore trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen tự tin bước vào cuộc gặp U23 Bangladesh.
Không chỉ tìm kiếm chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U23 Yemen còn quyết tâm ghi nhiều bàn thắng để cạnh tranh U23 Việt Nam, hoặc cạnh tranh 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Bangladesh vs U23 Yemen:
06/09/2025 | 13:57
Thông tin vòng loại U23 châu Á
Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Không chỉ là 3 điểm, U23 Việt Nam quyết tâm có một chiến thắng đẹp mắt trước U23 Singapore, lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, lúc 19h ngày 6/9.
Sau trận ra quân không mấy ấn tượng, U23 Việt Nam cần một cuộc lột xác thực sự trước U23 Singapore trong cuộc đối đầu diễn ra tối 6/9 trên sân Việt Trì.
Thu gọn