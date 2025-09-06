Sau khi thắng U23 U23 Singapore trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen tự tin bước vào cuộc gặp U23 Bangladesh.

Không chỉ tìm kiếm chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U23 Yemen còn quyết tâm ghi nhiều bàn thắng để cạnh tranh U23 Việt Nam, hoặc cạnh tranh 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Bangladesh vs U23 Yemen: