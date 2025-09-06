Lột xác

Sau trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 chỉ thắng nhẹ U23 Bangladesh 2-0, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai gặp U23 Singapore với yêu cầu phải thay đổi toàn diện.

Trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn về đẳng cấp, điều quan trọng không chỉ nằm ở chiến thắng, mà còn ở cách U23 Việt Nam thể hiện bản sắc và sự tiến bộ như lời hứa trước trận của ông Kim Sang Sik .

Các chân sút của U23 Việt Nam sẽ cần một cuộc lột xác

Điều đầu tiên người hâm mộ mong chờ nhất chính là sự lột xác trong khả năng tấn công của đội nhà so với trận ra quân. Ở chiến thắng trước U23 Bangladesh dù tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng U23 Việt Nam lại thiếu độ chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm.

Bóng thường bị “nghẽn” ở 1/3 cuối sân, khiến ưu thế kiểm soát không được U23 Việt Nam chuyển hóa thành bàn thắng. Do vậy, trước U23 Singapore, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần cải thiện triệt để vấn đề này: các miếng đánh phải sắc gọn hơn, sự lựa chọn trong những tình huống cuối cùng phải chính xác hơn, và quan trọng nhất là tận dụng tối đa những cơ hội ngon ăn.

Và hơn thế nữa

Dù trận ra quân trước U23 Bangladesh còn để lại không ít lấn cấn, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, U23 Việt Nam vẫn có những tín hiệu khởi sắc hơn so với U23 Đông Nam Á.

Cụ thể các học trò của HLV Kim Sang Sik cho thấy nhiều pha phối hợp nhỏ, đều đặn hơn trước vòng 16m50. Tuy nhiên, những đường chuyền cần được tăng thêm tốc độ và sự chính xác, có thể trở thành “vũ khí” để xuyên phá các đối thủ phòng ngự lùi sâu.

Những thay đổi trong cách chơi mà U23 Việt Nam cho thấy so với thời điểm vô địch giải U23 Đông Nam Á cũng cần phải được phát huy

Bên cạnh đó, hàng công U23 Việt Nam cần linh hoạt hơn nữa trong các pha tấn công hoặc phản công. Trận ra quân, trong nhiều tình huống các học trò của HLV Kim Sang Sik chuyển đổi trạng thái khá chậm dẫn tới thiếu người để phối hợp khá đáng tiếc.

Có thể thấy, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Singapore, với chiến thắng là khả năng trong tầm tay. Tuy nhiên, điều mà giới chuyên môn hay người hâm mộ cần thấy đoàn quân của HLV Kim Sang là một sự lột xác ở khả năng dứt điểm, duy trì khả năng áp đặt, tăng độ biến hoá nhằm hướng đến trận đấu khó nhất gặp U23 Yemen.

Chiến thắng trước U23 Singapore là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng phải đặt được dấu ấn lớn hơn không chỉ vượt qua vòng loại, mà còn tạo dựng nền móng cho một tập thể đủ sức cạnh tranh ở VCK U23 châu Á vào năm sau.

