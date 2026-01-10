Thông tin trận đấu U23 Syria vs U23 Qatar,

Thời gian: 23h30 ngày 10/01/2026

Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út

Giải đấu: Bảng B, U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch= 9887&ev=842749&es=2&col=rcm_ live_now§=RECOMMEND&page= home

Thất bại ở lượt trận mở màn khiến cả U23 Syria lẫn U23 Qatar không còn đường lùi khi bước vào cuộc đối đầu mang tính “sinh tử”. Đội thua nhiều khả năng sẽ sớm nói lời chia tay giải đấu, trong khi một chiến thắng có thể mở ra cơ hội níu kéo hy vọng đi tiếp.

Với U23 Syria, trận thua đậm trước U23 Nhật Bản không gây bất ngờ về kết quả, nhưng cách họ sụp đổ lại đáng lo ngại. Hàng thủ liên tục mất tập trung, để lộ nhiều khoảng trống và bị đối thủ khai thác triệt để.

Ở chiều ngược lại, khả năng tấn công của Syria gần như vô hại khi chỉ có vỏn vẹn bốn cú dứt điểm trong cả trận.

U23 Qatar thể hiện bộ mặt tích cực hơn dù vẫn phải nhận thất bại trước U23 UAE. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tổ chức thế trận khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sự phung phí, đặc biệt là tình huống đá hỏng phạt đền ngay phút thứ ba, đã khiến Qatar trả giá.

Bên cạnh đó, việc để lọt lưới hai bàn cũng phơi bày những vấn đề nơi hàng phòng ngự, khiến cuộc so tài với Syria trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Thông tin lực lượng

Hai đội đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến U23 Syria vs U23 Qatar

U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Al Hajji, Al Ahmad, Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Ayham Kranbeh, Anas Al Dahhan.

U23 Qatar: Amir, Mugib, Hassan, Fares, Mahdi, Hazim, Reyad, Mostafa, Mobark, Moath, Abubaker.

Xếp hạng bảng B trước lượt trận thứ hai

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn