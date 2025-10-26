HAGL nhiều khả năng kéo dài kỷ lục không thắng ở V-League, trong trận tiếp đón Thể Công Viettel, lúc 17h ngày 26/12.
Hải Phòng đang có phong độ rất tốt trên sân nhà, với 4 trận bất bại, ghi 10 bàn thắng. Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm tự tin hướng đến 3 điểm trước Hà Tĩnh.
Trong khi đó, Hà Tĩnh trải qua 4 vòng đấu liên tiếp không thắng, và nằm trong số các đội tấn công kém nhất V-League – 5 bàn thắng.
Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hy vọng vượt khó khi tiếp Thanh Hóa, đối thủ xếp thứ 2 từ dưới lên và cùng HAGL chưa biết đến chiến thắng.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 8 V-League 2025/26:
26/10/2025 | 12:14
Thông tin vòng 8 V-League 2025/26
Tân binh Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên đem về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Hà Nội FC trên sân của Becamex TPHCM, thuộc vòng 8 LPBank V-League, tối 25/10.
Hoàng Đức ghi bàn đẹp mắt góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Ninh Bình trên sân của PVF-CAND, thuộc vòng 8 LPBank V-League, tối 25/10.
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 8 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Thu gọn