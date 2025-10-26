Hải Phòng đang có phong độ rất tốt trên sân nhà, với 4 trận bất bại, ghi 10 bàn thắng. Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm tự tin hướng đến 3 điểm trước Hà Tĩnh.

Trong khi đó, Hà Tĩnh trải qua 4 vòng đấu liên tiếp không thắng, và nằm trong số các đội tấn công kém nhất V-League – 5 bàn thắng.

Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hy vọng vượt khó khi tiếp Thanh Hóa, đối thủ xếp thứ 2 từ dưới lên và cùng HAGL chưa biết đến chiến thắng.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 8 V-League 2025/26: