Theo Global Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 8/1 đã cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế.

"Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ rút khỏi các cơ chế quốc tế, động thái của Tổng thống Trump không còn là tin mới. Tuy nhiên, những hành động như vậy có thể làm suy yếu nền tảng quản trị toàn cầu do LHQ làm trung tâm. Chỉ khi chúng ta vận hành được trật tự đa phương một cách hiệu quả, tình trạng 'mạnh được yếu thua' mới bị ngăn chặn", bà Mao cho biết.

Cũng theo quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh cam kết ủng hộ vai trò của LHQ trong các vấn đề quốc tế, đồng thời tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Global Times

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định của Mỹ. "Tôi tin rằng các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường xuyên của LHQ và ngân sách gìn giữ hòa bình, theo phê chuẩn của Đại hội đồng, là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương đối với tất cả quốc gia thành viên, bao gồm Mỹ", ông Guterres nói.

Vào ngày 7/1, ông Trump đã ký một văn bản yêu cầu rút Mỹ khỏi 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc. Theo Nhà Trắng, 66 cơ quan này "không còn phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ".

"Quyết định này được đưa ra sau cuộc rà soát hồi đầu năm đối với toàn bộ tổ chức liên chính phủ quốc tế, cơ chế, công ước và hiệp ước mà Washington là thành viên hoặc bên tham gia. Nhiều cơ quan hoạt động kém hiệu quả đến mức tiền thuế của người dân Mỹ nên được phân bổ tốt hơn cho những phương thức khác nhằm hỗ trợ nhiệm vụ tương tự", thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.