Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm sàn của đa số ngành là 15 điểm.

Với phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12, trường nhận hồ sơ từ 16 điểm.

Riêng các ngành Luật, Luật Kinh tế và nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Hộ sinh, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.

Trong khi đó, các ngành Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ thẩm mỹ, Dinh dưỡng, Y tế công cộng vẫn áp dụng mức điểm sàn chung là 15 điểm.

Theo ông Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, mức điểm sàn nói trên là điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường. Mức điểm được tính theo tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký.

Nếu xét bằng kết quả học bạ, thí sinh cần đạt tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp xét tuyển (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên đối với phần lớn các ngành. Riêng khối sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, ngưỡng học bạ cao hơn tùy ngành.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (thang điểm 1200), trường nhận hồ sơ từ 650 điểm đối với phần lớn các ngành. Nhóm ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Luật và Luật kinh tế yêu cầu từ 700 điểm; Y học cổ truyền và Dược học từ 675 điểm.

Hiện các ngành đào tạo bác sĩ hệ 6 năm của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gồm Y khoa và Răng hàm mặt, có học phí khoảng 180 triệu đồng/năm.

Các nhóm ngành còn lại như Dược; Điều dưỡng; Hộ sinh; Kỹ thuật Y sinh; Kỹ thuật xét nghiệm Y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng; Kỹ thuật Hình ảnh Y học; Dinh dưỡng; Y tế công cộng có học phí trung bình 220 triệu đồng cho toàn khóa, tương đương 55 triệu đồng/năm theo lộ trình học 4 năm.

Các ngành thuộc bốn nhóm lĩnh vực gồm Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ - Văn hóa quốc tế có học phí khoảng 220 triệu đồng cho toàn khóa, tương đương khoảng 55 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo 4 năm.

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