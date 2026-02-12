Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Lực lượng chuyển đổi của NATO. Ảnh: Anadolu

Theo đài RT và hãng tin TASS, ông Vandier ngày 11/2 nhận xét, Nga đang đi trước NATO đáng kể về tốc độ tiếp thu kinh nghiệm có được trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. "Trong cuộc xung đột ở Ukraine, sự thay đổi về bản chất diễn ra với tốc độ cao. Vì vậy, bài học đầu tiên chúng ta cần rút ra và xem xét là liệu chúng ta có tổ chức đủ khả năng thích ứng với tốc độ đó hay không", Tư lệnh tối cao Lực lượng chuyển đổi của NATO nói.

Ông Vandier tin Ukraine hiện là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa các máy bay không người lái (UAV) và robot. Tư lệnh này nhận định NATO đang tụt hậu so với quân Nga về tốc độ thích ứng công nghệ. "Quân Nga rất giỏi thích ứng và có lẽ còn giỏi hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta đã rất trì trệ, rất dễ đoán. Chúng ta đã không học cách thay đổi”, vị đô đốc người Pháp bày tỏ, đồng thời kêu gọi các thành viên khối quân sự do Mỹ lãnh đạo đầu tư nhiều hơn vào công nghệ quân sự.

Các quốc gia Tây Âu đã tăng cường bơm tiền vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên minh châu Âu (EU) để gửi vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, các cam kết chi hàng trăm tỷ Euro mới nhất của các nước thành viên EU lại chủ yếu tới từ hình thức vay mượn. Tháng trước, Pierre Gramegna, Giám đốc Cơ chế Ổn định châu Âu đề xuất các thành viên EU có thể sử dụng quỹ dự trữ cứu trợ kinh tế để huy động thêm 500 tỷ Euro cho chi tiêu vũ khí.

Bất chấp những khoản đầu tư tài chính khổng lồ, ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của EU vẫn không thể thực hiện đầy đủ kế hoạch cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas, tính đến tháng 10 năm ngoái, cam kết này vẫn thiếu khoảng 300.000 quả đạn.