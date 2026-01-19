Các cuộc tấn công do binh sĩ thuộc đơn vị máy bay không người lái (UAV) tinh nhuệ Rubicon thực hiện. Theo RT, trong thông báo đưa ra ngày 16/1, Bộ Quốc phòng Nga cho hay mục tiêu bị nhắm tới là xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất, UAV của Ukraine, hệ thống robot mặt đất, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử, một hầm trú ẩn và một điểm triển khai tạm thời của quân đội Kiev.

Các cuộc tấn công được ghi trong đoạn video diễn ra gần thị trấn Krasny Liman thuộc Donetsk.

Video: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov hôm qua (17/1) cho biết, lực lượng nước này đang tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát Krasny Liman. Ông nhấn mạnh: “Việc giải phóng Krasny Liman sẽ mở đường cho việc bao vây Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine”.

Trung tâm Rubicon được thành lập theo lệnh của ông Belousov vào tháng 8/2024 và lần đầu tiên được công khai nhắc đến là vài tháng sau đó. Đơn vị này chuyên về thử nghiệm và triển khai UAV. Rubicon được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số UAV tấn công mang chất nổ của họ.

Trong một bài báo hồi tháng 9/2025, tạp chí Forbes mô tả Rubicon là “một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên tiền tuyến”, đơn vị này đã mở rộng vùng tác chiến, đặc biệt làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Ukraine.