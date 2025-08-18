Theo hãng tin CNN, khi đặt chân tới Mỹ, ông Zelensky bày tỏ tin tưởng Ukraine sẽ nhận được những đảm bảo an ninh với sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Âu.

“Tôi đã đến Washington, ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump. Ngày mai, tôi cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tôi rất vinh dự nhận được lời mời của Tổng thống Mỹ”, Tổng thống Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 17/8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Zuma Press

“Chúng tôi sẽ chia sẻ mong muốn mạnh mẽ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Nền hòa bình cần được kéo dài”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ có cuộc đàm phán song phương với ông Trump tại Phòng Bầu Dục hôm nay (18/8), trước khi nhà lãnh đạo Mỹ nhóm họp với giới chức châu Âu.

“Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Ukraine, đảm bảo an ninh hiệu quả và người dân Ukraine sẽ luôn biết ơn Tổng thống Trump, người dân Mỹ, cũng như sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá từ đối tác và đồng minh. Nga cần kết thúc cuộc xung đột này”, ông Zelensky viết.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, các đảm bảo an ninh mới cần mạnh mẽ hơn so với những gì “đã không xảy ra” trong quá khứ, khi ông nhắc tới việc bán đảo Crưm thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2024.

“Nguời Ukraine đang chiến đấu vì lãnh thổ, vì nền độc lập”, ông Zelensky hy vọng sức mạnh của Mỹ và châu Âu sẽ “buộc Nga tiến tới hòa bình thực thụ”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine nên từ bỏ ý định lấy lại bán đảo Crưm hoặc gia nhập liên minh quân sự NATO trong quá trình tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.