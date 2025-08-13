Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Ai Cập

Thời gian: 13h00, hôm nay 13/8/2025

Giải đấu: U21 thế giới 2025

Địa điểm: Indonesia

Trực tiếp: VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-ai-cap-u21-the-gioi-2025-2431464.html

Link xem trực tiếp trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZfCpI9ujfsQ

U21 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 17-24 gặp U21 Ai Cập với quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng tại giải U21 thế giới 2025.

Sau những màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là set thắng trước U21 Argentina và chiến thắng trước Puerto Rico, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi.

U21 Việt Nam cần một chiến thắng để vượt qua cú sốc - Ảnh: Volleyball World

Bỏ lại sau lưng sự cố VĐV không đủ tiêu chuẩn thi đấu, bị xử thua 3 trận vòng bảng và tước vé vòng 1/8, các cô gái Việt Nam cần chiến đấu mạnh mẽ trước đội bóng đến từ Bắc Phi.

U21 Ai Cập sở hữu thể hình ấn tượng, lối đánh mạnh mẽ và những pha tấn công biên tốc độ, đòi hỏi Việt Nam phải duy trì khả năng phòng ngự kiên cường và phát huy tối đa các miếng phối hợp nhanh.

Sự tỏa sáng của các tay đập chủ lực như Phạm Quỳnh Hương hay Lê Thùy Linh sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, U21 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến một chiến thắng.