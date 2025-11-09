Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sản xuất máy bay, tàu vũ trụ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, bước vào lĩnh vực hàng không vũ trụ khi đang ở thời kỳ thịnh vượng chưa từng có, với tài sản 18-20 tỷ USD, gần top 100 người giàu nhất trên thế giới.

Ông Vượng và hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng hôm 3/11 đã thành lập Công ty Cổ phần VinSpace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup 57 tỷ đồng, tương đương 19%. Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng, tương đương 5% mỗi người.

VinSpace hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Trước đó, Vingroup đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới là hạ tầng và năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện tại là công nghệ - công nghiệp; thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội.

Hệ sinh thái Vingroup có thêm các doanh nghiệp như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics, VinMetal, V-Film ngành điện ảnh, V-Culture Talents ngành nghệ thuật...

Giáo sư giàu nhất Việt Nam: Top 5 trên sàn chứng khoán, sắp là tỷ phú USD

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa và Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone, vừa được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025 là người từng nằm trong top 5 giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Hồi năm 2018, ông Năng từng có tài sản đạt 750 triệu USD và lọt top 5 giàu nhất trên thị trường chứng khoán khi đó. Ông từng được kỳ vọng có thể trở thành tỷ phú USD thứ ba tại Việt Nam trong cùng năm, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long.

Tuy nhiên, tài sản của ông Năng sau đó suy giảm theo sự giảm giá của cổ phiếu Vicostone (VCS) và một lượng lớn tài sản này đổ vào lĩnh vực đào tạo chưa được tính đến. Nếu mảng giáo dục và công nghệ của ông Năng lên sàn, nhiều khả năng "ông trùm" ngành đá ốp cũng lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Công ty con của Novaland nhận tin bất lợi, sức ép từ gánh nặng 2.300 tỷ

Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

No Va Thảo Điền là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland: NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch.

Tới nay, No Va Thảo Điền vẫn chưa tất toán được cả gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu NTDCH2227001. Công ty gặp nhiều khó khăn khi nhiều năm liên tiếp không có doanh thu, lỗ liên tục và lỗ lũy kế có thời điểm lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Doanh nhân trẻ ‘Thuận Cà Mèn’ qua đời vì đột quỵ

Nhà khởi nghiệp trẻ Nguyễn Đức Nhật Thuận, Founder Cà Mèn qua đời vì đột quỵ khi start-up của anh sắp tròn 10 năm tuổi.

Thuận là nhà khởi nghiệp trẻ được biết đến với ý tưởng táo bạo nhưng đầy ý nghĩa: Mang món ăn đặc sản, truyền thống của quê hương đi khắp muôn phương.

Doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận lúc sinh thời.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt đang gây sự chú ý lớn. Không chỉ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa bên ca sĩ Đoàn Di Băng, Nguyễn Quốc Vũ còn được biết đến là người đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.

Ngoài sản phẩm kem chống nắng bị cơ quan chức năng xác định là giả, nhiều sản phẩm mỹ phẩm khác do doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ phân phối, cũng "có vấn đề".

Chính phủ đề xuất áp thuế TNCN 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng

Chính phủ đề xuất đánh thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm kiểm soát đầu cơ và tăng tính minh bạch cho thị trường.

Trình bày quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh gây bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Các bộ bàn về cơ chế đặc thù đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hồ sơ dự thảo đã được gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

Bộ Xây dựng đề xuất loạt cơ chế, chính sách đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh, Nhà nước cho vay tối đa không quá 80% tổng mức đầu tư, lãi suất tối thiểu bằng 0%.

Bộ Xây dựng cũng dẫn ý kiến của Bộ Tài chính về vấn đề này. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng, đề xuất Chính phủ vay về cho chủ dự án vay lại với lãi suất bằng 0% trong thời hạn (không quá) 30 năm, tương đương với việc Chính phủ phải đứng ra trả lãi suất cho khoản vay. Việc này sẽ làm gia tăng chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ lãi trực tiếp của Chính phủ/tổng thu NSNN, có khả năng vượt trần, làm ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

17 người bị khởi tố do sai phạm xuất khẩu sầu riêng: Nhiều lần ‘báo động khẩn’

Liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, 17 người đã bị khởi tố. Trước đó, cơ quan chức năng và hiệp hội đã nhiều lần “báo động khẩn” việc gian lận mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm chất lượng sầu riêng.

Việc khởi tố vụ án và 17 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc được xem là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những hành vi gian dối trong kinh doanh.