Đối thủ khó lường

U22 Philippines chính là "ngựa ô" đáng gờm nhất của SEA Games 33. Việc đội bóng này vượt qua vòng bảng và vào bán kết hoàn toàn không phải may mắn ngẫu nhiên.

Ít tháng trước, với đội hình hiện tại, Philippines lọt vào bán kết giải U23 Đông Nam Á sau khi trình diễn lối chơi kỷ luật, thể lực dồi dào và tinh thần chơi bóng khá khác biệt so với trước đây.

U22 Phlippines đang có bước tiến dài về chuyên môn

Đáng chú ý, tại bán kết giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam dù giành chiến thắng 2-1 nhưng cũng không quá dễ dàng, bất chấp HLV Kim Sang Sik sử dụng dàn cầu thủ chất lượng cao nhất mà ông sở hữu trong tay.

Vì những gì đã trình diễn, U22 Philippines hoàn toàn có khả năng gây rối và tạo ra bất ngờ ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trước ứng viên số 1 cho tấm HCV môn bóng đá nam là U22 Việt Nam.

Tấn công để chiến thắng

Trước một đối thủ như vậy, thái độ chần chừ, dè dặt hay muốn chơi an toàn có thể là một sai lầm chiến lược, thay vào đó U22 Việt Nam buộc phải tấn công bởi 2 lý do.

Thứ nhất, tấn công và kiểm soát bóng chính là sở trường của các học trò HLV Kim Sang Sik khi đối mặt với các đội bóng Đông Nam Á. Với các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá tốt như Đình Bắc, Văn Khang, Viktor Lê… việc áp đặt lối chơi, dồn đối thủ về một nửa sân giúp phát huy tối đa thế mạnh của U22 Việt Nam.

Để chiến thắng, U22 Việt Nam buộc phải đá tấn công

Thứ hai, yếu tố quan trọng nhất, U22 Việt Nam phải tấn công để vô hiệu hóa mối nguy hiểm từ chính đối thủ. Nếu để U22 Philippines có không gian và thời gian triển khai bóng như họ đã làm trong hai trận vòng bảng SEA Games 33, cục diện trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Lối chơi có tổ chức của U22 Phillippines có cơ hội được thực hiện một cách trơn tru và cách duy nhất để giảm đi mối đe dọa ấy là phải gây sức ép liên tục, buộc đối thủ co cụm phòng ngự và không có cơ hội để băng lên. Một trận đấu mở, với nhịp độ cao do U22 Việt Nam kiểm soát, sẽ bất lợi cho sức bền và kế hoạch của Philippines hơn.

Có thể thấy, con đường đến chiến thắng của U22 Việt Nam trong trận bán kết này phải bắt đầu từ tư duy tấn công. Sự chủ động, quyết đoán và khả năng kiểm soát thế trận là chìa khóa để hóa giải thế trận khó nhằn, đồng thời phát huy tối đa những gì đội bóng đang có.

Hãy buộc U22 Philippines phải loay hoay đối phó dưới sức ép, liên tục thay vì trao cơ hội cho đối thủ được chơi bóng. Và đương nhiên, U22 Việt Nam tấn công không có nghĩa là liều lĩnh, mà là một sách lược thông minh và cần thiết để tiến vào trận chung kết SEA Games 33.