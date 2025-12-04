Hãng tin TASS dẫn lời Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/12 tuyên bố, Moscow luôn sẵn sàng đối thoại với châu Âu về Ukraine, nhưng chính giới chức phương Tây là bên tránh tiếp xúc.

"Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định bất kỳ lãnh đạo châu Âu nào muốn đối thoại đều được hoan nghênh tới Moscow, nhưng họ luôn từ chối. Về phía chúng tôi, Nga không bao giờ phản đối việc nối lại liên lạc", ông Ushakov cho biết.

Cũng theo quan chức Nga, những thành công của các lực lượng Moscow tại tiền tuyến đã tác động tích cực đến quá trình đàm phán và Moscow kỳ vọng thực tế này sẽ khiến thái độ của châu Âu thay đổi.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: TASS

"Tiến trình và tính chất đàm phán luôn chịu ảnh hưởng từ các thành tích gần đây của quân đội Nga. Tôi hy vọng chúng sẽ góp phần khiến châu Âu có đánh giá chuẩn xác hơn về con đường dẫn tới một thỏa thuận hòa bình", ông Ushakov nói.

Về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Ushakov đánh giá nội dung thảo luận là "hữu ích" và các kênh liên lạc sẽ được tiếp tục.

5 lữ đoàn Ukraine bị bao vây ở Dmitrov

Theo đài RT, nguồn tin của tờ báo Đức Bild mới đây đã tiết lộ về việc 5 lữ đoàn Ukraine đang bị bao vây tại thị trấn Dmitrov sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk lân cận.

"Quân đội Nga đã cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp tế dẫn đến Dmitrov, khiến khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong thị trấn. Tình hình đang rất nghiêm trọng", một binh sĩ Ukraine chia sẻ với Bild.

Một binh sĩ Ukraine khác mô tả Moscow đã kiểm soát "gần như mọi tòa nhà" nằm giữa Dmitrov và khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Kiev ở Donetsk, miền đông Ukraine. Đơn vị của binh sĩ này hiện chỉ có thể nhận đồ tiếp tế thông qua máy bay không người lái (UAV).

Theo các trang theo dõi quân sự, Nga hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương 115.600 km².

Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.