Theo tạp chí Business Insider, trong bản tin cập nhật, quân Ukraine không nêu rõ địa điểm xảy ra vụ tấn công trên nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng. Lực lượng này mô tả cuộc tấn công trên đã thay đổi luật chơi và hiện họ "đang săn đuổi".

UAV của Ukraine tiến sát trực thăng Nga từ trên cao. Video: Lực lượng đặc nhiệm Ukraine

Cuối tuần trước, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV tấn công sâu tiếp cận trực thăng Nga.

UAV tấn công sâu là hệ thống được thiết kế để thâm nhập sâu vào bên trong tuyến phòng thủ của đối phương. UAV loại này đã trở thành chìa khóa cho cuộc đối đầu với Nga của Ukraine khi các lực lượng Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa và những hạn chế về việc sử dụng một số vũ khí tầm xa nhận được từ các đồng minh phương Tây.

Ukraine đã phát triển các loại UAV tấn công sâu mới cùng với một loạt các loại UAV khác. Các máy bay này được sử dụng để nhắm mục tiêu vào quân đội và vũ khí của Nga, thu thập thông tin tình báo và tấn công sâu vào lãnh thổ nước láng giềng. Giờ đây, chúng đang đảm nhận cả các nhiệm vụ khác.

Trực thăng Mi-8 của Nga thường được giao nhiệm vụ săn lùng UAV của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Trực thăng này cũng thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển quân và không kích, đảm nhận các chuyến bay vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ hậu cần, các chuyến bay sơ tán và hỗ trợ vũ trang.

Ukraine cũng sử dụng trực thăng để săn lùng UAV của Nga. Hồi tháng 9, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, trực thăng có thể bắn hạ tới 40% UAV của Nga trong phạm vi hoạt động của chúng, tùy thuộc vào thời tiết.

Năm ngoái, Ukraine thống kê đã phá hủy một chiếc Mi-8 của Nga bằng tên lửa phóng từ một xuồng không người lái, dù loại vũ khí này ban đầu được Ukraine dùng để săn lùng tàu chiến Nga.