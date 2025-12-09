Đài ABC News ngày 9/12 đưa tin, Tổng thống Zelensky mới đây đã cập nhật về tình hình đàm phán thỏa thuận hòa bình của Ukraine với các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp.

"Dù phía Mỹ cho rằng chúng tôi phải thỏa hiệp, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn là chủ đề nan giải. Về khía cạnh này, hiện vẫn chưa có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Một khía cạnh quan trọng khác của thỏa thuận hòa bình là đảm bảo an ninh. Tôi tin cam kết mạnh mẽ nhất sẽ tới từ Mỹ và họ vẫn đang phản ứng tích cực", ông Zelensky cho biết.

Về phần châu Âu, Tổng thống Ukraine nói "liên minh tự nguyện" cũng đã cam kết về các đảm bảo an ninh. Tuy vậy, ông Zelensky thừa nhận không biết khối này sẽ hành động ra sao trong trường hợp Nga lại có hành động quân sự với Ukraine trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp. Ảnh: @ZelenskyyUa

Sau cuộc thảo luận, Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá, tiến trình đàm phán đang ở "giai đoạn then chốt trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình". Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lại bày tỏ một số quan ngại về dự thảo hòa bình của Mỹ, nhấn mạnh đây là thời điểm "quyết định vận mệnh của Ukraine và cả châu Âu".

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nhận định, thách thức lớn nhất trong các cuộc đàm phán hiện nay là tìm được tiếng nói chung để thống nhất lập trường giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine. "Chỉ khi đạt được sự đồng thuận, các bên mới có thể hướng tới việc bảo đảm những điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraine", ông Macron nói.

Nga tuyên bố kiểm soát 30% Dimitrov

Theo hãng tin TASS, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát 30% khu định cư Dimitrov ở phía đông thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ đẩy lùi đối phương ra khỏi Dimitrov. Hiện chúng tôi đang kiểm soát hơn 30% các công trình tại thị trấn này", ông Gerasimov tuyên bố.

Ngoài việc tập trung vào Dimitrov, ông Gerasimov khẳng định, các lực lượng Moscow đang đạt nhiều bước tiến trên mọi mặt trận. Mới đây, quân Nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Rovnoye, Rog và Gnatovka ở Donetsk.

Theo báo cáo của truyền thông Nga, Moscow hiện kiểm soát khoảng 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crưm, toàn bộ vùng Luhansk, hơn 80% diện tích vùng Donetsk, khoảng 75% diện tích các vùng Kherson và Zaporizhzhia cùng một số khu vực ở Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.