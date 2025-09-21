Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/9 đã ký sắc lệnh áp đặt biện pháp trừng phạt với 83 cá nhân và 13 tổ chức có liên quan đến Nga.

"Chúng tôi đã ban hành 3 gói trừng phạt riêng biệt, áp dụng với công dân mang quốc tịch Ukraine, Nga và Moldova. Đây là nỗ lực nhằm đồng bộ hóa với các đối tác phương Tây, trước khi Liên minh châu Âu (EU) công bố gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Moscow", ông Zelensky cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ, trong danh sách trừng phạt lần này có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Nga Andrei Kikot, nhà tuyên truyền Ekaterina Mizulina và nhà sử học Aleksandr Dyukov. Bên cạnh đó là 11 công dân Moldova bị cáo buộc "gây bất ổn cho Moldova vì lợi ích của Nga".

"Ukraine luôn ủng hộ Moldova và coi trọng sự ổn định, thành công của quốc gia láng giềng này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu dự thảo gói trừng phạt thứ 19, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng và doanh thu năng lượng của Moscow, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn khí hóa lỏng (LNG) từ Nga.

Gói trừng phạt cũng bao gồm lệnh cấm giao dịch toàn diện với các tập đoàn năng lượng Rosneft và Gazpromneft, trừng phạt 118 tàu thuộc "hạm đội bóng đêm" và các nhà máy lọc dầu ở nước thứ 3.

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Berezove ở vùng Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.

"Ngoài việc tiến vào làng Berezove, chúng ta cũng khiến đổi thủ mất khoảng 1.500 binh sĩ và 3 xe tăng trong 24 giờ qua", phía Nga cho biết.

Vào đêm 19/9, rạng sáng 20/9, các lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn tổng cộng 149 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Trong số này, có 15 UAV bị bắn rơi ở tỉnh Samara, nơi giới chức địa phương cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng.