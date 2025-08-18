Theo hãng tin RT, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine diễn ra lúc 13h15' giờ địa phương (17h15' giờ GMT) ngày 18/8. Sau đó, ông Trump sẽ tiến hành cuộc họp đa phương với các nhà lãnh đạo châu Âu vào lúc 15h giờ địa phương cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã tới Washington vào cuối ngày 17/8, trước cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu. Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không có bất cứ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ và Ukraine trong một cuộc gặp. Ảnh: Shutterstock

Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông “chưa từng thấy nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng xuất hiện ở Nhà Trắng” và gọi hôm nay là “ngày đặc biệt”.

Được biết, cùng với Tổng thống Ukraine, một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ có mặt ở Washington để nhóm họp với lãnh đạo Nhà Trắng, gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Theo hãng tin Sky News, việc mời một nhóm lãnh đạo châu Âu đi cùng tới Mỹ có thể là nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm ngăn chặn tái diễn vụ đối đầu như hồi tháng 2. Khi đó, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã biến thành khẩu chiến công khai. Cuộc tiếp xúc kết thúc bằng việc ông Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến.