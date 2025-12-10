Báo Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 9/12 phát biểu: "Việc tổ chức bầu cử phụ thuộc vào 3 yếu tố gồm tình hình an ninh khi Nga vẫn liên tục tấn công, khả năng thực hiện quyền bỏ phiếu của binh sĩ ngoài mặt trận và các vấn đề pháp lý liên quan. Tôi đề nghị Mỹ và châu Âu bảo đảm điều kiện an ninh cho Ukraine, nếu làm được, chúng tôi sẽ tiến hành bầu cử trong 60 - 90 ngày tới. Cá nhân tôi sẵn sàng cho việc này".

Theo ông Zelensky, ông đang hối thúc các nhà lập pháp soạn thảo đề xuất nhằm sửa đổi luật bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử ở Ukraine. Họ không tổ chức bầu cử vì lý do xung đột, nhưng tôi cho rằng người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Tôi không biết ai sẽ thắng, có thể là ông Zelensky, nhưng đã rất lâu rồi Ukraine không có một cuộc bầu cử", ông Trump bày tỏ.

Cùng ngày 9/12, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn một phần với Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình chưa có nhiều tiến triển.

"Nếu Nga đồng ý thiết lập lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Đây là vấn đề thực sự quan trọng với người dân", ông Zelensky nhấn mạnh.