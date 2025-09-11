Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/9 đã lên tiếng thúc giục liên minh châu Âu (EU) đưa ra các biện pháp trừng phạt để đáp trả vụ UAV Nga bay vào không phận Ba Lan.

"Áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt là phản ứng tốt nhất trước hành động của Nga. EU và Mỹ đang tham vấn để phối hợp tối đa sức ép trừng phạt, đặc biệt nhằm vào nguồn thu năng lượng của Moscow. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác về vấn đề này. Từ đầu năm 2025, Ukraine đã thông qua 44 gói trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân Nga", ông Zelensky cho biết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine, Ba Lan và Lithuania đã đưa ra tuyên bố chung về sự cố liên quan đến UAV của Nga. Tuyên bố kêu gọi các đối tác khẩn trương hỗ trợ củng cố hệ thống phòng không của Ukraine, cũng như hỗ trợ Lithuania và Ba Lan bảo vệ sườn phía đông của NATO và EU, nhấn mạnh rằng chỉ một phản ứng cứng rắn mới có thể ngăn chặn leo thang.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan trong quá trình không kích vào Ukraine rạng sáng 10/9.

"Các UAV được sử dụng có tầm bay không quá 700km, không thể vươn tới lãnh thổ Ba Lan. Chúng tôi sẵn sàng tham vấn với Ba Lan về vấn đề này", phía Nga cho biết.

Nga kiểm soát phần lớn khu định cư Zarechnoye

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/9 thông báo rằng quân đội nước này đã kiểm soát 70% diện tích của khu định cư Zarechnoye, qua đó tiếp tục chiếm lợi thế tại vùng Donetsk.

"Quân đội của chúng ta đã đẩy lùi đối thủ về ngoại ô làng Zarechnoye, và đang hướng tới thành phố chiến lược Krasny Liman. Trong 24h qua, chúng ta cũng khiến đối thủ tổn thất 1.440 binh lính trên mọi mặt trận", phía Nga cho biết.

Về phía Ukraine, Bộ tổng tham mưu nước này đã ghi nhận 153 cuộc giao tranh nổ ra trong ngày qua. "Lực lượng Ukraine đã chặn đứng các nỗ lực tiến công của Nga tại Slobozhansky, Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk và Dnipro", Kiev thông báo.