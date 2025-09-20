Báo Pravda ngày 20/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bác bỏ khả năng Kiev chấp nhận một mô hình "tương tự Hàn Quốc" để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

"Về mặt từ ngữ, có những kịch bản khác nhau đang được nhắc tới. Nhưng tình hình của chúng tôi không giống với Hàn Quốc, nơi cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên kết thúc mà không có hiệp ước hòa bình cuối cùng. Ukraine sẽ không xem xét mô hình Hàn Quốc, Phần Lan hay bất kỳ thứ gì khác. Chúng tôi cần có các đảm bảo an ninh", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine không muốn lãng phí thời gian để chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng, mà cần phương Tây cung cấp các đảm bảo an ninh từ sớm. "Chỉ cần một lệnh ngừng bắn cũng đủ cơ sở để thực thị các đảm bảo này", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Nga lên án liên minh tự nguyện của NATO

Theo đài APT, Andrei Kelin, Đại sứ Nga tại London ngày 19/9 đã lên tiếng chỉ trích "Liên minh tự nguyện" của NATO, nhấn mạnh rằng không một binh sĩ nào của khối quân sự do Mỹ đứng đầu này được phép hiện diện ở Ukraine.

"Cái gọi là 'liên minh tự nguyện' hay 'liên minh sẵn sàng' không tạo ra một nền hòa bình thực sự. Họ chỉ đang cố gắng biến Ukraine thành một cơ sở luôn sẵn sàng nhắm vào Nga. Tất nhiên, chúng tôi không thể đồng ý với điều này", ông Kelin nhấn mạnh.

Cũng theo Đại sứ Nga, Moscow sẽ chỉ chấp nhận một phái bộ gìn giữ hòa bình có tính chất chính danh, do Liên Hợp Quốc (LHQ) thành lập. Bên cạnh đó, phương Tây cũng cần xem xét nghiêm túc về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Nga.

"Nga sẽ không chấp nhận một thỏa thuận cho phép sự hiện diện của các căn cứ NATO và quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine. Chỉ LHQ với vai trò trung lập mới có thể đóng vai trò điều phối", ông Kelin nói thêm.