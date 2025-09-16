Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov ngày 16/9 phát biểu: "Tổng thống Trump đã có cách hành động phù hợp với lẽ thường để giải quyết tình hình Ukraine. Cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska đã tạo nền tảng cần thiết cho tiến trình đối thoại, dù Moscow không đồng thuận với tất cả đề xuất của Washington".

Tuy vậy, quan chức ngoại giao Nga cho rằng, tiến trình hòa bình đang "thiếu tiển triển" do sự cản trở của một số lãnh đạo châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik

"Nỗ lực của Mỹ đang bị lấn át bởi một nhóm người hiếu chiến và không thể chấp nhận thực tế rằng chiến thắng trước một cường quốc hạt nhân là điều bất khả thi. Tôi hy vọng 'tiếng ồn' từ châu Âu sẽ không lấn át 'lẽ thường' đến từ Washington", ông Ryabkov nói thêm.

Về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine - Mỹ, ông Ryabkov khẳng định, sự kiện không thể diễn ra chừng nào Kiev chưa đưa ra "phản hồi hợp lý" đối với các đề xuất của Moscow.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trong vòng 60 - 90 ngày nếu châu Âu áp đặt thuế thứ cấp lên các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

"Châu Âu cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Nga và góp phần chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Chúng tôi mong đợi họ làm phần việc của mình, Mỹ sẽ không hành động nếu châu Âu im lặng", ông Bessent nhấn mạnh.