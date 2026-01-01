Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/1, Bộ Quốc phòng Ukraine đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền Đức về hai tổ hợp phòng không Patriot được lực lượng vũ trang Berlin bàn giao cho quân đội Kiev gần đây.

Một bệ phóng tên lửa của tổ hợp Patriot khai hỏa. Ảnh: Army Technology/Quân đội Mỹ

“Hai tổ hợp đó đã bắt đầu bảo vệ các thành phố và những hạ tầng quan trọng của Ukraine, giảm thiểu tổn thất từ những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng và dân sự”, một đoạn trong thông cáo viết.

Theo trang thông tấn RBC, từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2024, Đức đã chuyển giao một số tổ hợp Patriot cho chính quyền Kiev. Không chỉ vậy, Berlin còn viện trợ cho quân Ukraine khoảng 6 hệ thống phòng không IRIS-T.

Nga đẩy lui hai cuộc tấn công ở Kupiansk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1 tuyên bố Cụm quân phía Tây tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đẩy lui hai cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv.

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của quân Nga viết: “Trong 24 giờ qua theo hướng Kupiansk, các đơn vị thuộc Quân đoàn số 6 đã đẩy lui 2 cuộc tấn công do Lữ đoàn tấn công số 92 Ukraine phát động từ các khu định cư Nechvolodivka và Blahodativka hướng đến thị trấn Kupiansk. Khoảng 15 binh sĩ và 2 xe tải của đối phương đã bị vô hiệu hóa”.

Hiện quân Ukraine chưa phản hồi về tuyên bố trên.

Theo bản đồ từ chuyên trang Deep State, hai khu định cư Nechvolodivka và Blahodativka lần lượt nằm cách Kupiansk khoảng 5km về hướng tây và 2km về phía tây nam.