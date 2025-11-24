Trang tin RBC Ukraine dẫn lời Barak Ravid, phóng viên của hãng thông tấn Axios cho hay, sau hội nghị thảo luận về đề xuất hòa bình được tổ chức hôm 23/11 ở Geneva, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Andrii Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine đã lần lượt có các phát biểu công khai “mang tính lạc quan”. Tuy nhiên, những tuyên bố đó được đưa ra sau khi các phái đoàn của Mỹ và Ukraine có “một cuộc gặp đầy căng thẳng”.

Một cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Mạng xã hội X

“Trong cuộc gặp, các đại diện của Washington đã cáo buộc chính quyền Kiev tiết lộ với các kênh truyền thông của Mỹ về những chi tiết tiêu cực xoay quanh dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm. Sau đó cùng ngày, phía Ukraine được cho đã đồng ý để một trong những nhà đàm phán của họ đưa ra tuyên bố mang tính tích cực để làm rõ vấn đề trên”, phóng viên Ravid viết.

Axios trích dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết, Ukraine đã yêu cầu thay đổi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Mỹ bày tỏ sẵn sàng thực hiện các thay đổi đó.

Hiện cả Mỹ và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Quân Nga tiến vào Siversk

Trong bài đăng trên kênh Telegram đêm 23/11, Denis Pushilin, người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng do Moscow bổ nhiệm tuyên bố, quân đội Nga đã tiến vào địa phận thành phố tiền tuyến Siversk. “Bên trong thành phố Siversk, khu vực do các đơn vị Nga kiểm soát tiếp tục mở rộng. Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng, xét đến tình hình hiện tại”, ông Pushilin thông tin.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự của trang Deep State cho thấy, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh dữ dội giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ Ukraine, đã bao trùm một phần khu vực phía nam thành phố này.