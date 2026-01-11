Theo Kyiv Independent, Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11/1 đã xác nhận việc quân đội nước này tập kích kho dầu Zhutovskaya ở Oktyabrsky, vùng Volgograd.

"Các đơn vị UAV đã tấn công chính xác vào mục tiêu chỉ định. Kho dầu Zhutovskaya là cơ sở cung cấp nhiên liệu chủ yếu cho quân đội Nga tại Volgograd và các khu vực lân cận. Đây là chiến thuật làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, qua đó làm suy giảm năng lực tiến công của đối thủ", phía Ukraine cho biết.

Về phía Nga, chính quyền tỉnh Volgograd xác nhận đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV trong đêm, gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ trong khu vực. "Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn UAV của đối thủ. Mảnh vỡ từ UAV sau đó đã rơi xuống khu vực kho dầu, gây ra một đám cháy", Thống đốc Volgograd Andrey Bocharov nói.

Binh lính Ukraine triển khai UAV trên tiền tuyến. Ảnh: NYT

Volgograd là khu vực nằm cách biên giới phía đông của Nga với Ukraine khoảng 354km, cách khu định cư Kramatorsk do Kiev kiểm soát ở Donetsk khoảng 500km. Trong thời gian vừa qua, các cơ sở năng lượng của Nga tại Volgograd đã liên tục trở thành mục tiêu tập kích của các UAV do Ukraine triển khai.

Nga giành thêm làng ở Zaporizhzhia

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Belogorye ở Zaporizhzhia.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Dnipro đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi làng Belogorye. Tại Zaporizhzhia, chúng ta cũng ngăn chặn thành công các nỗ lực đột phá của đối thủ ở gần Orekhov, Kirovo và Yurkivka", phía Nga cho biết.

Trên mọi mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng Ukraine đã mất khoảng 1.330 binh lính trong 24h qua. Trong khi đó, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn được 130 UAV và 2 bom dẫn đường của đối thủ.

Tại các khu vực xung quanh "điểm nóng" Kupyansk ở Kharkiv, tình trạng giằng co vẫn đang diễn ra. Trong ngày qua, lực lượng Nga kiểm soát thêm được 5,10km2 lãnh thổ, trong khi quân đội Ukraine giành được 1,75km2.