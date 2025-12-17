Theo Nhóm Tác chiến miền Đông của quân Ukraine, trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng thủ của Kiev ở mặt trận Pokrovsk đã chặn đứng 82 cuộc tấn công của quân Nga tại 2 thành phố Pokrovsk, Myrnohrad và các khu định cư Kotlyne, Udachne…

Pháo binh Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Ukrinform trích thông cáo của Nhóm Tác chiến miền Đông cho hay: “Việc phòng thủ thành phố Pokrovsk vẫn tiếp diễn khi binh sĩ Ukraine còn kiểm soát phía bắc thành phố. Các chiến dịch tìm và diệt nhằm vào đối phương vẫn diễn ra trong khu vực đô thị. Ở thành phố Myrnohrad, các đơn vị Ukraine vẫn giữ vững tuyến phòng thủ và vô hiệu hóa đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thành phố”.

Bản đồ cấp nhật tình hình chiến sự của chuyên trang theo dõi xung đột Deep State cho thấy toàn bộ thành phố Pokrovsk đang nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Nga và binh sĩ phòng thủ Ukraine, trong khi miền nam thành phố Myrnohrad gần đó đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow.

Ảnh: Deep State

Nga tuyên bố giành kiểm soát thêm 400km2

Theo hãng tin TASS, trong cuộc họp do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức ngày 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov tuyên bố, kể từ đầu tháng 11 đến nay, Cụm quân Vostok của nước này đã thâu tóm quyền kiểm soát thêm 400km2 và 24 khu định cư ở hai vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.