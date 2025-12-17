Tờ Telegraph ngày 16/12 dẫn lời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ: "Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng các vùng lãnh thổ mà người Nga đã sinh sống trong nhiều thế kỷ nên một lần nữa trở thành một phần của nước Nga". Ông Lavrov đã ám chỉ đến các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và bán đảo Crưm.

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, nước này vẫn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Mỹ đã đồng ý với vấn đề này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Lập trưởng của chúng tôi vẫn không thay đổi, mọi nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột cần phải được giải quyết. Chúng bao gồm các nguy cơ do NATO mở rộng về phía đông, áp sát biên giới của Nga cũng như những nỗ lực kéo Ukraine vào liên minh này. Thật tốt là Mỹ đã hiểu điều đó và họ đã nói rõ rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là không chấp nhận được", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga có phát biểu trên sau khi phái đoàn Mỹ thảo luận với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu ở Berlin, Đức về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev. Trong cuộc đàm phán, Mỹ đã yêu cầu Ukraine và các đồng minh châu Âu chấp nhận đề nghị đảm bảo an ninh "bạch kim" để đổi lấy việc nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố, ông sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.